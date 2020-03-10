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10 марта • обновлено в 21:50
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Нефть подешевела: озвучен прогноз, что будет с гривней и ценами на бензин в Украине

1.2т
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Резкое падение мировых цен на нефть в результате конфликта между Саудовской Аравией и Россией не приведет к значительному снижению цен на бензин в Украине, однако может ослабить курс гривни.

Такой экономический прогноз озвучил в эфире ObozTV директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

На вопрос, когда украинцам ждать подешевения бензина на АЗС, Куюн ответил: "Я считаю, что надо немного подождать".

"То, что нефть подешевела – очень хорошие новости для нас, потому что мы – импортеры, на 85% потребляем импортное топливо. Если оно подешевело, то для нас это конечно только в плюс. Есть логика в том, что цены должны снижаться", – отметил он.

Однако, подчеркнул эксперт, у падения цен на нефть есть свое "но": "Сырьевые рынки сами по себе не падают. Нефть тянет такие чувствительные для нас позиции, как аграрная продукция и металлургия. Если это произойдет, валютные поступления в страну уменьшатся. Будет дополнительное давление на гривню, которое и без того очень большое сегодня. Это может привести к серьезному падению курса гривни. Таким образом, это опять-таки приведет к подорожанию импортных товаров, среди которых самая мощная позиция – это именно нефтепродукты".

"Рост цен на бензин – это совсем маловероятный сценарий, потому что провал цен на нефть очень чувствительный. Просто на другой чаше весов лежит валютный курс. И курсовой фактор намного мощнее, чем нефтяной. Потому что, например, сегодня на нефтепродукты приходится до 40% нефтяной составляющей. А валютная составляющая – 90%. Потому к валюте более чувствителен этот продукт", – пояснил он.

Куюн спрогнозировал, что если гривня просядет до 27 грн/$, а цена на нефть будет, как сегодня, 35 $/баррель, цена на бензин в Украине останется прежней.

"Падение цен на нефть будет означать снижение примерно на 3 грн/литр. А рост курса доллара по сравнению с сегодняшним на 2,50 грн будет означать подорожание на 2 с лишним гривни. 3 грн против 2,5 грн – 50 копеек каких-то "заблудятся". Но существенных изменений ждать не стоит", – рассказал эксперт.

В то же время, Куюн считает, что если нефть поднимется до уровня 40-45 $/баррель, давление на гривню ослабнет и появятся все предпосылки для реального подешевения бензина.

Нефть подешевела: что будет с гривней и ценами на бензин

dialog.ua

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Темы
Курс валют Бензин в Украине Мировые цены на нефть Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Экономика Украины: прогнозы
Персона
Сергей Куюн
Место
Украина
Теги
доллар гривня бензин нефть
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