Резкое падение мировых цен на нефть в результате конфликта между Саудовской Аравией и Россией не приведет к значительному снижению цен на бензин в Украине, однако может ослабить курс гривни.

Такой экономический прогноз озвучил в эфире ObozTV директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

На вопрос, когда украинцам ждать подешевения бензина на АЗС, Куюн ответил: "Я считаю, что надо немного подождать".

"То, что нефть подешевела – очень хорошие новости для нас, потому что мы – импортеры, на 85% потребляем импортное топливо. Если оно подешевело, то для нас это конечно только в плюс. Есть логика в том, что цены должны снижаться", – отметил он.

Однако, подчеркнул эксперт, у падения цен на нефть есть свое "но": "Сырьевые рынки сами по себе не падают. Нефть тянет такие чувствительные для нас позиции, как аграрная продукция и металлургия. Если это произойдет, валютные поступления в страну уменьшатся. Будет дополнительное давление на гривню, которое и без того очень большое сегодня. Это может привести к серьезному падению курса гривни. Таким образом, это опять-таки приведет к подорожанию импортных товаров, среди которых самая мощная позиция – это именно нефтепродукты".

"Рост цен на бензин – это совсем маловероятный сценарий, потому что провал цен на нефть очень чувствительный. Просто на другой чаше весов лежит валютный курс. И курсовой фактор намного мощнее, чем нефтяной. Потому что, например, сегодня на нефтепродукты приходится до 40% нефтяной составляющей. А валютная составляющая – 90%. Потому к валюте более чувствителен этот продукт", – пояснил он.

Куюн спрогнозировал, что если гривня просядет до 27 грн/$, а цена на нефть будет, как сегодня, 35 $/баррель, цена на бензин в Украине останется прежней.

"Падение цен на нефть будет означать снижение примерно на 3 грн/литр. А рост курса доллара по сравнению с сегодняшним на 2,50 грн будет означать подорожание на 2 с лишним гривни. 3 грн против 2,5 грн – 50 копеек каких-то "заблудятся". Но существенных изменений ждать не стоит", – рассказал эксперт.

В то же время, Куюн считает, что если нефть поднимется до уровня 40-45 $/баррель, давление на гривню ослабнет и появятся все предпосылки для реального подешевения бензина.

dialog.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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