Падение Ан-12 под Львовом: компания поплатилась за "скупость"

Государственная авиационная служба прекратила действие сертификата на эксплуатацию самолетов авиакомпании "Украина Аэроальянс", что означает полный запрет на полеты.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной аэрослужбы Украины. Соответствующий приказ датирован 4 октября.

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"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", – говорится в тексте постановления ведомства.

В приказе также отмечается, что его принятие основано на решении постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

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