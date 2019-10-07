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7 октября • обновлено в 18:17
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Падение Ан-12 под Львовом: компания поплатилась за "скупость"

8.3т Читать материал на украинском

Государственная авиационная служба прекратила действие сертификата на эксплуатацию самолетов авиакомпании "Украина Аэроальянс", что означает полный запрет на полеты.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной аэрослужбы Украины. Соответствующий приказ датирован 4 октября.

Крушение Ан-12 под Львовом

Крушение Ан-12 под Львовом

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"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", – говорится в тексте постановления ведомства.

В приказе также отмечается, что его принятие основано на решении постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

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Тема
Авиакатастрофа под Львовом
Место
Украина Львов
Теги
Авиакатастрофа Госавиаслужба Украины
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