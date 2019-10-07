Падение Ан-12 под Львовом: компания поплатилась за "скупость"

Государственная авиационная служба прекратила действие сертификата на эксплуатацию самолетов авиакомпании "Украина Аэроальянс", что означает полный запрет на полеты.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной аэрослужбы Украины. Соответствующий приказ датирован 4 октября.
Крушение Ан-12 под Львовом
aeroin.net
"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", – говорится в тексте постановления ведомства.
В приказе также отмечается, что его принятие основано на решении постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Под Львовом утром 4 октября совершил аварийную посадку самолет Ан-12, на борту которого находились восемь лиц: из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Согласно последним данным, в катастрофе погибли пять человек. В сети опубликовали фото и видео с места ЧП.
Части тел умерших разбросало по колхозным садам, а тех, кто выжил, заблокировало в лайнере.
Транспортный самолет Ан-12 принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс" и был в эксплуатации более 50 лет.
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