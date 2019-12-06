У Гончарука придумали снизить налоги для бизнеса: как это будет

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в Украине необходимо снизить налог на доходы физических лиц. Основной ставкой НДФЛ с 2016 года является 18%.

"Это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из крупнейших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, скажем, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности", – сообщила она, передает УНН.

Министр финансов выразила надежду, что в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ.

По ее словам, в Украине после передачи части НДФЛ и части налога на прибыль местным бюджетам, те очень растут. При этом резкого роста не происходит при сборе налога на землю и на недвижимость.

"Налог на землю и налог на недвижимость во всех странах, где есть определенный уровень децентрализации, – основа местных бюджетов. У нас, к сожалению, так не происходит. После передачи части НДФЛ и части налога на прибыль местным бюджетам, те очень растут, опережающими темпами. Но мы не видим, чтобы все местные бюджеты хорошо собирали эти два налога", – подчеркнула Маркарова.

Министр добавила, что это связано с нежеланием городских и областных властей повышать местные налоги.

"И сейчас мы работаем над тем, чтобы упростить местным органам власти доступ к информации по кадастру и наполнению, чтобы установить тесное сотрудничество с фискальными органами на местах", – резюмировала Маркарова.

Министр финансов считает, что это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся