''Отжатое'' месторождение газа у Крыма отдали близкой к Медведчуку фирме - СМИ

В оккупированном Крыму подводный участок "Глубокая" нефтегазового месторождения в Черном море отдали частной компании, директором которой является бизнес-партнером семьи лидера движения "Украинский выбор", кума президента России Виктора Медведчука.

Как сообщается в расследовании программы Радио Свобода "Схемы", журналисты исследовали структуру собственности российской фирмы "Новые проекты", которой в 2016 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов с аннексированного черноморского месторождения, а также - деловые связи ее директора Антона Дорноступа.

Выяснилось, что Антон Сергеевич Дорноступ - единственный учредитель другой российской компании - "Главнефтесервис", которая на 100% владеет "Новыми проектами", где сам Дорноступ является директором.

Обе компании, в соответствии с российскими реестрами юрлиц, прописаны по адресу массовой регистрации в Москве. По этому же адресу, зарегистрированы фирмы, связанные с бывшим российским чиновником Валерием Паком и семьей Медведчука-Марченко.

Пак работал на должности заместителя министра природных ресурсов и возглавлял Федеральное агентство по пользованию недрами, а после увольнения с государственной службы в 2015 году работает директором в "НЗНП Трейд".

Эта фирма контролируется женой Виктора Медведчука, телеведущей Оксаной Марченко. После выхода расследования журналистов это подтвердил и сам Медведчук.

Дорноступ является соучредителем еще нескольких российских компаний, которые также связаны с семьей Медведчука-Марченко.

Журналисты установили, что Дорноступ начал интересоваться газовым бизнесом только в декабре 2015 года. А до этого он торговал мясопродуктами в Оренбургской области и был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

О том, что частная российская компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе аннексированного Крыма, стало известно лишь весной 2018 года.

Эксперты нефтегазового рынка в комментариях российским СМИ говорят, что "Новые проекты" - неизвестный игрок в отрасли. У компании нет соответствующего оборудования для исследования шельфа и бурение скважин. Другие же компании вряд ли ей в этом помогут, опасаясь западных санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук рассказал о нефтяном бизнесе жены в России.