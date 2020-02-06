Тысячи долларов за гектар и без иностранцев: отвечаем на все вопросы по рынку земли

В четверг, 6 февраля, Верховная Рада Украины готовится принять закон о рынке земли. После нескольких месяцев работы, драк и дискуссий, монобольшинство “Слуги народа” планирует разрешить продажу земли.

Перед голосованием в парламент приехал даже президент Владимир Зеленский, чтобы лично стимулировать “слуг” проголосовать за решение. Вокруг законопроекта уже много разговоров, а оппозиционеры обещают сорвать принятие и не допустить “распродажу земли”. Поэтому OBOZREVATEL собрал всю известную информацию, которую нужно знать об открытии рынка земли в Украине.

Каким образом можно купить землю?

Только безналичным расчетом. Наличкой платить не получится. Также, как уверяют авторы идеи, все средства будут проверяться налоговой. Проще говоря – покупатель должен показать, что все деньги являются “чистыми”.

Какова ситуация с банками?

На банки не будет распространяться ограничение в размере 10 тысяч га в одни руки. В Украине существует порядка 50 банков, готовых давать кредиты на земельные сделки, поэтому такое ограничение позволило бы кредитовать покупку только на 500 тысяч га, что составляет менее 2% рынка.

Для стимулирования кредитования земельных сделок банки получат дополнительные права. В частности, они смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита, что увеличит готовность банков кредитовать аграриев.

В случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен будет в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля будет изыматься у банка по специальной процедуре.

Сколько отдается в одни руки?

До 10 тысяч га. Эта норма была одной из самых дискуссионных, так как предварительно на первое чтение было до 210 тысяч га. В Раде обещают, что контролировать собственников будут более чем тщательно, и никто не сможет владеть более 10 тысяч. га, несмотря на то количество фирм и предприятий, которые на него оформлены.

Сколько будет стоить гектар земли?

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится. Как рассказал OBOZREVATEL нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.

Как государство будет помогать фермерам?

В правительстве уверяют, что будет внедрена специальная программа, и под нее выделят около 4 млрд гривен. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверяет, что поддерживать будут фермеров, которые получат менее 500 га.

“Там два механизма. Механизм страхования кредита, чтобы банки работали, чтобы снять риск с банков, и механизм компенсации процентной ставки, чтобы она была на уровне 3-5% в гривне, то, что платил сам фермер. Дополнительно будут программы поддержки конкретных направлений”, – рассказал Милованов.

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Могут ли иностранцы купить землю?

Это один из самых скандальных моментов в новом законе. В тексте указано, что иностранцы не могут покупать землю, по крайней мере до проведения всеукраинского референдума.

“Иностранцы не могут покупать землю, не могут становиться собственниками земли. Есть исключения – по наследству, например. Если родители передали ее по наследству. Но вы тогда должны быстро ее продать.

Но иностранцы не могут покупать землю до тех пор, пока на референдуме не будет решено, что это разрешено. Это первое важное дополнение, которое обещал президент и которое внедряют через правку”, – вот так разъяснил этот момент в эфире ObozTv Милованов.

Ожидается, что референдум будет проведен в ближайшие годы, но никакого отдельного закона по нему нет. Проект должны внести в Верховную Раду в ближайшее время, а после парламент его примет. Далее будет запущена процедура волеизъявления, и после самого референдума уже станет понятно, будут ли открывать рынок земли для иностранцев и в каком виде.

Что говорят противники?

У идеи рынка земли есть немало и противников. Например, народный депутат от “Батьківщини” Вадим Ивченко критикует норму о том, что землю могут покупать “связанные лица”. По его словам, это даст право членам семьи скупить более 10 тысяч га.

“Сначала они якобы сняли откровенно лоббистскую норму в 200 тысяч гектаров и определили возможность покупки до 10 тысяч, но тут же изъяли тезис о "связанных лицах". Это означает, что одна семья может купить и 50, и 100 тысяч га. Когда они обещают дешевые кредиты тем, кто хочет купить землю, то не учитывают, что 90% аграриев уже имеют кредиты. Предоставит банк еще один кредит человеку, который уже и так выплачивает огромные суммы – ответ очевиден”, – подчеркнул Ивченко.

В “Оппозиционной платформе – За жизнь” считают, что рынок земли можно открывать лишь после всеукраинского референдума. Критикуют идею и в "Европейской солидарности". Как считает нардеп Виктория Сюмар, законопроект предусматривает бесконтрольную продажу земли государственного назначения в первую очередь.

"Это такая афера века, как мне кажется. Потому что на непонятных условиях будет продана земля. Я думаю, что сюда придет спекулятивный капитал. Это не производители, а те люди, которые имеют возможность ее сейчас скупить. Они купят ее, и через пару лет будут продавать в разы дороже", – подчеркнула Сюмар. Во многом же принятие закона она объясняет тем, что власти нужно найти дополнительные деньги в бюджет 2020, в котором уже не хватает четверти от запланированных доходов.

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