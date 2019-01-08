''Оцените глубину дыры'': оккупанты ''ДНР'' похвастались достижением ''русского мира''

На оккупированной части Донбасса в так называемой "ДНР" похвастались рекордным количеством денежным переводом на 23 млн рублей.

Как пояснил блогер Денис Казанский в Twitter, такая сумма является просто смешной для банковского сектора.

"В "Центробанке ДНР" (единственном подобии банка на этой территории) хвастаются, что за год осуществили денежные переводы аж на 23 млн рублей. Вдумайтесь в эту цифру и оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники", — написал он.

В Центробанке ДНР (единственном подобии банка на этой территории) хвастаются, что за год осуществили денежные переводы аж на 23 млн рублей. Вдумайтесь в эту цифру и оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники" pic.twitter.com/pHGEobuq4w — Денис Казанський (@den_kazansky) 7 января 2019 г.

Многие в комментариях иронично отреагировали на новость: "Кто-то просто купил квартиру в Москве", "Это 300 тыс. зелени?! Немалые обороты. Вот они, плоды суверенитета, Азаров (премьер-министр Украины времен Януковича. — Ред.) бы плакал от счастья", "63 тыс. рублей в день на 1,5 млн. клиентов? Мощь", "И это Донецк, кормилец Украины!! За год аж 23 млн руб.!!! Боже мой, разве оно того стоило???".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированной Макеевки Донецкой области возмутились бездействием боевиков, которые не смогли обеспечить самое простое —уборку снега.