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16 октября • обновлено в 18:47
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Отмена рубля в "Л\ДНР": названо главное препятствие

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из рублевой зоны желателен, но трудно реализуем.

"Что касается возвращения в гривневую зону, то такие тезисы звучали неоднократно. Я их понимаю и поддерживаю. Но надо быть реалистами", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя инициативу, озвученную главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

"Я не думаю, что на сегодняшний день подобные шаги реальны", – добавил экс-замминистра.

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"Потому что обеспечение гривневой массой оккупированных территорий – это процесс, сложный и с точки зрения реализации, и неоднозначный с точки зрения политики", – констатировал он.

В вопросе выхода Донбасса из рублевой зоны Тука призвал быть реалистами

В вопросе выхода Донбасса из рублевой зоны Тука призвал быть реалистами

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР гривня рубль
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украина должна оплатить пенсионерам пенсии за 6 лет. Надо подымать цены за ЖКХ
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Мельничук Олександр, даже по вашей логике, пенсионеры Донбасса тоже ничего не оттяпывали.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мельничук Олександр, Нафига в кириллицу вставлять латинские буквы? Образованные люди не понимают этот прикол
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