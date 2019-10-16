Отмена рубля в "Л\ДНР": названо главное препятствие

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из рублевой зоны желателен, но трудно реализуем.

"Что касается возвращения в гривневую зону, то такие тезисы звучали неоднократно. Я их понимаю и поддерживаю. Но надо быть реалистами", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя инициативу, озвученную главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

"Я не думаю, что на сегодняшний день подобные шаги реальны", – добавил экс-замминистра.

"Потому что обеспечение гривневой массой оккупированных территорий – это процесс, сложный и с точки зрения реализации, и неоднозначный с точки зрения политики", – констатировал он.

В вопросе выхода Донбасса из рублевой зоны Тука призвал быть реалистами

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

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