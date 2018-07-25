Отключение отопления за долги: Кабмин встал на защиту населения

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект о запрете отключать теплоснабжение в домах украинцев из-за задолженностей в ходе отопительного сезона.

Как сообщил вице-премьер-министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко в ходе совещания в правительстве, для принятия такого решения необходимо, чтобы в Раде внесли правки в закон о теплоснабжении населения, передает "Аргументы и факты".

"Внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий ... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.

Геннадий Зубко

Он уточнил, что в результате решений отдельных "менеджеров" в регионах отключалось теплоснабжение даже у тех людей, которые платили все налоги и были способны погасить свои долги в ближайшее время.

"За счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - отметил представитель правительства.

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