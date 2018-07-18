Украинцы могут остаться без питьевой воды: появились новые подробности

У украинских водоканалов заканчиваются запасы хлора для очистки питьевой воды. С предприятием "Днепроазот" идут переговоры о возобновлении поставок хлора. Тем временем, его нехватку ощутили крупные города.

Об этом рассказала в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

По ее словам, запасов хлора у водоканалов "остается не так много".

"Прошли переговоры с "Днепроазотом" относительно их запуска. Будем надеяться, что "Днепроазот" запустится в четверг, чтобы со следующей недели начались отгрузки хлора водоканалам", - заявила Бабий.

По данным вице-президента Ассоциации водоканалов, к решению проблемы подключился Кабинет министров. Тем временем, нехватку хлора ощутили несколько городов, в частности – Харьков и Кропивницкий.

"Мы работаем над тем, чтобы перебросить им излишки и не допустить прекращения подачи воды, пока не начнет работать "Днепроазот". Перевозим из разных городов излишки друг другу, чтобы обеспечить хлором. Пока мы катастрофы до пятницы не видим, мы уже смогли перераспределить остатки", - сообщила она.

Бабий также призвала украинцев не паниковать: "С водой ничего не надо делать, надо следить за объявлениями местных водоканалов. Если водоканалы перейдут на почасовую подачу воды, надо делать ее запасы. Но пока не паниковать и следить за новостями".

Также вице-президент Ассоциации водоканалов объяснила значение хлора при обеззараживании воды.

"Процесс обеззараживания хлором конечной очищенной воды в Украине уже не происходит во многих городах. Конечную очищенную воду обеззараживают или оксидантами, или гипохлоридом, или другими менее вредными веществами. А хлор применяют в самой технологии очистки. Потому что когда мы из реки забираем грязную воду, она проходит этапы очистки, в том числе фильтрацию. Максимальное время, 24 часа, вода находится в фильтрах – и только там используют хлор для того, чтобы не было размножения бактерий", - рассказала Бабий.

Как сообщал OBOZREVATEL, монополист на рынке жидкого хлора "Днепразот" бизнесмена Игоря Коломойского прекратил свою работу и потребовал у правительства снизить цены на газ. Фактически, олигарх шантажирует всю Украину. В результате водоканалы ощутили острый дефицит хлора для очистки питьевой воды.