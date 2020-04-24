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24 апреля • обновлено в 10:59
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Ослабление карантина в Украине: стало известно, кто первым запустится

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В Украине уже с 11 мая могут снять ограничения, введенные из-за карантина, с оптовой и розничной торговли.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время передачи "Право на владу" на канале "1+1".

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Мы должны готовиться к выходу из карантина и приводить свои объекты, которые будут открываться в ближайшее время на первом этапе. Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта. Но в определенных условиях, мы должны готовиться и жить в новых условиях", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине с 11 мая откроют магазины, которые продают непродовольственные товары, и разрешат бизнесу предоставлять услуги.

Пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Правильно, бороться все равно не получается... тестов то нету...
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Экономика

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