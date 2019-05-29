"Ощадбанк" придумал, как забрать у России деньги за Крым

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

Согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных учреждений, говорится в ответе пресс-службы банка на запрос ЭП.

В частности, принудительное исполнение возможно за счет государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", – отметили в Ощадбанке.

Таким образом, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью РФ, но при этом использующегося в коммерческих целях.

Принудительное взыскание возможно также через "замену кредитора".

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить РФ на себя, и требовать от контрагентов уплаты долга именно банка", – отметили в пресс-службе финучреждения.

Третий вариант взыскания – за счет собственности государственных компаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", – резюмировали в Ощадбанке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде Ощадбанк сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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