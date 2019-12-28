"Ощадбанк" откажется от 100% гарантии на депозиты: как это будет

Государственный "Ощадбанк" с 1 июля 2020 года перестанет давать 100% гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства.

Таким образом, гарантии ограничатся суммой в 200 тысяч гривен. Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Минфину".

По ее словам, правительственный законопроект №2571 предлагает присоединить государственный банк к системе Фонда гарантирования вкладов физлиц. Это лишит его вкладчиков действующей сейчас гарантии 100% возврата вкладов.

"Все депозиты, которые размещены до 1 июля, будут гарантироваться в полном объеме до окончания срока договора, после этой даты – в размере гарантированной суммы", – отметила Рожкова.

Заместитель главы Национального банка назвала данную инициативу правильной мерой.

"С точки зрения Нацбанка, такие изменения – вопрос конкурентности среды. Ведь взносы в ФГВФЛ – это дополнительные затраты банков на депозиты. И, понятно, что они их учитывают при расчете реальной ставки", – резюмировала Рожкова.

Государственный "Ощадбанк" с 1 июля 2020 года перестанет давать 100% гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации.

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