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МирСпорт

Оружие Украины произвело фурор в США

4.7тЧитать новость на украинском

США стали основным покупателем украинского оружия в 2017 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госслужбы экспортного контроля Украины. Отмечается, что за прошлый год Штаты закупили 15040 автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов украинского производства.

Всего же за минувший год Украина экспортировала 16 единиц бронетехники (танков "Оплот", покупателем которых стал Таиланд), порядка 17,9 тысяч единиц стрелкового вооружения.

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Наряду с США и Таиландом, украинское оружие также покупали Узбекистан, Иордания, Турция и Монголия.

Узбекистан закупил 2 тысячи автоматов и пистолетов-пулеметов.

Иордании было поставлено 22 переносных противотанковых винтовок и гранатометов, 2 ручных подствольных и станковых гранатометов и револьвер; Монголия приобрела 10 винтовок (карабинов); Турция - 3 пусковых механизма ПЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина похвасталась военной мощью.

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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну ёп ты, кто бы сомневался, с вилами против танков! Фурор!
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Антонова Римма
Антонова Римма
Как много в мире коллекционеров всякого дерьма!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Фурор оно произвело среди чурок-исламистов в Сирии, для которых весь этот хлам и скупается США по Болгариям и Украинам.
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