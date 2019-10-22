ОПЗЖ играет против украинских металлургов в пользу России – эксперт

Нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" предлагают повысить рентную ставку на добычу железной руды с 8% до 50%. Такой шаг уничтожит украинскую металлургию и укрепит позиции России на металлургическом рынке.

Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии журналистам 24 канала.

Владимир Фесенко

Фесенко отмечает: предложение об увеличении ренты на добычу железной руды означает убийство украинского металлургического экспорта и доводит ситуацию до абсурда. Ведь народные депутаты Украины фактически выступают прямыми лоббистами российских политических и экономических интересов.

В то же время политолог убежден, что ситуация требует компромисса. В частности, путем рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которым предусматривается повышение ренты на добычу железной руды.

"Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Потому что госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и в другую крайность не стоит бросаться. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность", - подчеркнул Фесенко.

Политолог предостерег от "перегиба палки" в стремлении забрать у бизнеса больше. Ведь такие попытки приведут к серьезным проблемам. Впрочем, Фесенко считает, что в команде президента риски понимают, поэтому занимаются поиском гибких решений.

"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.

Напомним, что законопроект 1210, инициированный фракцией "Слуга народа", предусматривает резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. А его принятие может уничтожить металлургическую отрасль. Среди основных рисков называют вероятность сворачивания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом.

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