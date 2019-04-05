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"Опять сломался": нашумевший экспресс "Укрзалізниці" угодил в очередной скандал

1.7тЧитать материал на украинском

Экспресс-поезд "Укрзалізниці" Kyiv Boryspil Express, курсирующий между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь", снова сломался.

Об этом сообщил один из пассажиров Роман Маселко на своей странице в Facebook. "Вот честно, не хотел ничего плохого писать о Бориспольском экспрессе, но... он снова сломался", — сообщил мужчина.

По его словам, они с семьей решили добраться в "Борисполь" на экспрессе УЗ, но уже на этапе покупки билетов появились трудности.

"Опять сломался": нашумевший экспресс "Укрзалізниці" угодил в очередной скандал

facebook.com/roman.maselko

"Первая неожиданность — оказывается по интернету купить билеты невозможно. Но это еще фигня. Расписания тоже нет. Едва нашли. Решили ехать с запасом поездом в 8:00. Поднимаясь на платформу, в 7:50 услышали, что поезд отправляется, и увидели, как он уезжает. Оказалось, с 31.03 действует новый график. Которого нигде нет", — сообщил Маселко.

"Опять сломался": нашумевший экспресс "Укрзалізниці" угодил в очередной скандал

facebook.com/roman.maselko

Новости
Экспресс "Киев-Борисполь" задымился во время поездки: фото пассажиров

Он добавил, что они с семьей успели на следующий поезд, который отправляется в 8:17.

"Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и коляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд таки не поехал — сломались двери. Приехал следующий. Людей уже собралось достаточно. И в этом тоже одна дверь не открылась. Пока перешли на другие, все места заняты. Поэтому едем стоя. Ну как-то так. Надеюсь, на самолет успеем", — написал пассажир.

"Опять сломался": нашумевший экспресс "Укрзалізниці" угодил в очередной скандал

facebook.com/roman.maselko

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Киеве разгорелся очередной скандал из-за нововведения "Укрзалізниці" — так называемого бориспольского экспресса.

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Место
УкраинаКиев
Теги
УкрзалізницяЭкспресс Бориспольфотографии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Омеляну не до экспрессов,он танк свой готовит к походу на Москву дебил очкастый.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Бабаев Бабай, Тоже люк не откроется или толкать придется, до самой Москвы, ага)
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
санкции из ада?
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Бусов Олег
Бусов Олег
слава вукраине!!! Лоховозка омеляна опять сломалась))))
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