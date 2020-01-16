"Оправдания для Зеленского": Бутусов объяснил скандал с "пленками Гончарука"

Скандал с "пленками", на которых предположительно члены правительства обсуждали проблемы украинской экономики, свидетельствует, что власти заняты коммуникациями, которые направлены не на бизнес, а на одного человека – президента Владимира Зеленского.

"Уникальный случай – мы можем сравнить, как подает информацию Кабмин и что они говорят на самом деле. По данным источников в ОП, главной темой встречи было на самом деле подготовить аргументы накануне встречи президента с руководством Кабмина и Нацбанка, которая состоялась перед Новым годом, и на которой президент поднял вопрос о целесообразности высокого курса гривни", – сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на Facebook.

В этой встрече принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Нацбанка Яков Смолий, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, главный экономист Минфина Александра Бетлий, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова.

По итогам обсуждения они пришли к выводу, что укрепление нацвалюты увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы и снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт.

"Какие выводы из сравнения текста с оригинальной записью? Кабмин и Нацбанк либо вообще не понимают взаимосвязи между монетарной политикой и производством, либо для них это на самом деле неважные вопросы, которым они не уделяют внимания. Гончарук и Смолий придумывают совместно объяснение, что сказать президенту и как найти оправдания по критике со стороны экспортеров", – отметил Бутусов.

По его словам, никаких мер, которые бы были направлены на стимулирование экспорта и развитие производства на встрече не обсуждалось. Вместо этого был сделан пресс-релиз, что высокий курс гривни экспортерам выгоден и именно это доложили президенту.

"Уровень полемики – это не уровень государственных деятелей, это уровень пиарщиков, странно на такое тратить рабочее время руководителей. Это показывает – системная экономическая политика в Украине в интересах экспортеров и производителей отсутствует", – резюмировал журналист.

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил скандал с "пленками Гончарука"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в котором он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвация гривни до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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