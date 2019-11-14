ОПЕК взвинтила мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 14 ноября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,75 $/баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,3% – до 57,52 $/баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,6% до 61,67 $/баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

Стоимость сырья подскочила на данных Американского института нефти о снижении запасов в США, передает "Интерфакс".

Существенную поддержку рынку также оказали заявления генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо о том, что ОПЕК может резко снизить прогноз добычи нефти странами, не входящими в картель.

Организация также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", – резюмировал Баркиндо.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 14 ноября, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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