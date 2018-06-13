"Они носят погоны": Гройсман рассказал о готовящихся провокациях против него

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что отдельные сотрудники правоохранительных органов готовят против него и правительства провокации.

"Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня. Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы", – заявил Гройсман в ходе заседания Кабинета министров в среду, 13 июня.

"Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мою позицию по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров", – добавил он.

Гройсман также акцентировал внимание на том, что планирует внести изменения в закон "маски-шоу стоп", которые усилят ответственность для тех, кто давит на бизнес. Премьер отметил, что в ближайшее время обратится в парламент с просьбой как можно быстрее принять эти изменения.

"Оказывается, что у нас есть регионы, в которых все решения суда по обыскам бизнеса, по выемке документов и так далее, происходят в соответствии с законом "маски-шоу стоп!"... Но мы видим, что в некоторых регионах 20-30% решений происходит по процедуре, а все другое как принимали пачками, так и принимают. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о намерении инициировать проверку Антимонопольного комитета Украины.