Главная Новости
22 апреля • обновлено в 02:22
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

307
Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую неделю с июля 2020 года.

Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав соответствующие документы в Twitter (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца). Он обвинил в нынешнюю власть в провале реформы.

"Не вырулили!" Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

"Из-за провала реформы Зеленского, низкую ликвидность, снижение финансового рейтинга, высокий уровень коррупции, падение грузопотока, низкий уровень менеджмента "Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую", – написал Омелян.

Он уточнил, что на такой режим работы компания перейдет с 1 июля 2020 года.

"Не выжили и не вырулили", – отметил бывший министр.

"Не вырулили!" Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

twitter.com/V_Omelyan

"Не вырулили!" Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

twitter.com/V_Omelyan

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство сменило руководство "Укрзалізниці". Желько Марчека сняли с должности исполняющего обязанности председателя правления, а также исключили из состава членов правления. Временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ будет Иван Юрик.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Омелян Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги