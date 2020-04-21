"Не вырулили!" Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую неделю с июля 2020 года.
Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав соответствующие документы в Twitter (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца). Он обвинил в нынешнюю власть в провале реформы.
"Из-за провала реформы Зеленского, низкую ликвидность, снижение финансового рейтинга, высокий уровень коррупции, падение грузопотока, низкий уровень менеджмента "Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую", – написал Омелян.
Он уточнил, что на такой режим работы компания перейдет с 1 июля 2020 года.
"Не выжили и не вырулили", – отметил бывший министр.
twitter.com/V_Omelyan
twitter.com/V_Omelyan
Через провал реформи Зеленського, низьку ліквідність, зниження фінансового рейтингу, високий рівень корупції, падіння вантажопотоку, низький рівень менеджменту Укрзалізниця змушена перейти на 4-денний робочий тиждень з 1 липня 2020 р.— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) April 21, 2020
Не вижили і не вирулили! pic.twitter.com/Us80K6NMHB
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство сменило руководство "Укрзалізниці". Желько Марчека сняли с должности исполняющего обязанности председателя правления, а также исключили из состава членов правления. Временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ будет Иван Юрик.
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