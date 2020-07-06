Омбудсмен попросила дать 3,5 млн грн для своего сайта из Фонда COVID-19

Денисова попросила 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Фото: коллаж Обозревателя

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 3,5 млн грн планируется потратить на создание сайта.

Об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, который обнародовала экспертная организация StateWatch. 10 млн грн из которых планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн – на создание веб-сайта, а также 1 млн грн – на командировки.

Просьба выделить 10 млн грн на ремонт здания Секретариата уполномоченного обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капремонта. По словам Денисовой, безвозвратное изъятие расходов и переноса сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям:

Результаты капремонта, который в 2019 году провели за 22 млн грн, будут потеряны. В 2021 году возрастет нагрузка на государственный бюджет. В будущем возрастет договорная цена ремонта.

Денисова предлагает выделить 3,5 млн грн на создание сайта для своего ведомства. По ее словам, сайт, что существует, устарел, а потому постоянно подвергается кибератакам и блокируется.

Кроме того, Денисова попросила дать 1 млн грн на командировки в места места несвободы.

В письме указано, что взять средства в других местах, кроме с из Фонда борьбы с COVID-19 не представляется возможным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавирусом.