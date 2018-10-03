Ликвидация мелочи: в украинских магазинах не выполняют постановление НБУ

В Украине магазины все еще не выполняют требования постановления НБУ №25 "Об оптимизации оборота монет мелких номиналов" об округлении в чеках, которое вступило в силу 1 июля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес ассоциации (ЕБА). Отмечается, что регулятор пошел на такой шаг из-за отмены монет номиналом 1, 2, 5, 25 копеек.

В Налоговом комитете данной ассоциации считают, что округление сумм по уплате коммунальных платежей может отрицательно отразиться на незащищенных слоях населения.

Координатор Налогового комитета ЕБА Наталия Артемчук отмечает: "Для них дополнительные расходы в месяц за счет закругления могут составить даже 20-30 грн - при покупке товаров быта, продуктов питания, оплате за коммунальные услуги. Например, для людей пенсионного возраста даже потраченные дополнительно 20 грн в месяц являются существенными".

Согласно официальному сообщению, разъяснение фискальных государственных органов об этом постановлении НБУ отсутствуют.

"В Налоговом кодексе не предусмотрено операций округления, а бизнес опасается применения штрафных санкций за неправильное отражения сумм закругления в бухгалтерском и налоговом учете", - поясняют в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма от 1 до 4 копеек округляется в сторону уменьшения до цифры. Сумма, от 5 до 9 копеек будет округляться в сторону увеличения до суммы.