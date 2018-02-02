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Оккупанты показали, что происходит с Крымским мостом

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В оккупированном Россией Крыму провели значительные работы на железнодорожном переходе на одном из отрезков Керченского моста.

Об этом сообщает "Керчь.инфо".

"В пролетах появилось больше металлоконструкций, которые служат основанием под железную дорогу", – говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты начали асфальтировать автомобильную дорогу Керченского моста.

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

"Керчь.инфо"

Напомним, в России призвали украинцев более прагматично относиться к строительству моста, поскольку, когда Крым вернется в Украину, ей достанется, "как минимум, половина" моста.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Госдуме заявили о необходимости Керченского моста для Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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