Оккупанты показали, что происходит с Крымским мостом

В оккупированном Россией Крыму провели значительные работы на железнодорожном переходе на одном из отрезков Керченского моста.
Об этом сообщает "Керчь.инфо".
"В пролетах появилось больше металлоконструкций, которые служат основанием под железную дорогу", – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты начали асфальтировать автомобильную дорогу Керченского моста.
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
"Керчь.инфо"
Напомним, в России призвали украинцев более прагматично относиться к строительству моста, поскольку, когда Крым вернется в Украину, ей достанется, "как минимум, половина" моста.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Госдуме заявили о необходимости Керченского моста для Украины.
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