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МирСпорт

Сделать с Крыма офшорную зону невозможно: в России признали провал новой ''идеи''

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В оккупированном Россией Крыму сделать конкурентноспособную оффшорную зону невозможно.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал российский финансист Слава Рабинович. По его словам, ни по одному из критериев даже простой финансовой системы в Крыму не построить, так как на полуострове даже российской финсистемы не существует.

Он отметил, что базовые понятия о финансовых рынках, о международной финансовой системе, о оффшорох, о верховенстве права и международные правила ведения бизнеса напрочь отсутствуют у чиновников РФ.

По его словам, пока Крым находится под международными санкциями, никаких оффшорных зон там не будет. Он также привел пример, что на полуострове нормально не работают мобильные операторы связи и российская банковская система, даже отделения Сбербанка закрыли.

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Финансист отметил, что Крым после аннексии превратился в Молдову, где существует много проблем с отмыванием денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета нелегитимной Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости создания в аннексированом Крыму оффшорной зоны.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Слава Рабинович
Место
Россия
Объекты
УкраинаРоссияКрымофшор
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
В Крыму своя фин.система денежные переводы с России работают,безнал работает
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