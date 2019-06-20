Одна на Печерске, как три на Оболони: сколько стоит купить квартиру в Киеве

В Киеве за полгода больше всего подорожали однокомнатные квартиры. Самые бюджетные варианты продаются в Святошинском районе - около $30 тыс.

По данным аналитиков OLX, по цене однокомнатного жилья на Печерске ($106 тыс.) можно купить три таких же на Оболони.

Отмечается, что стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне $35 тыс. - 45 тыс., двухкомнатных - $50 тыс. - 70 тыс., а трехкомнатные продают за $65 тыс. - 95 тыс.

Отмечается, что самое дорогое жилье в Печерском районе. По цене трехкомнатной квартиры на Печерске можно купить, например, три трехкомнатные на Оболони. При этом самые бюджетные варианты жилья можно найти в Святошинском и Деснянском районах. На Троещине рекордно низкие цены на трешки - $41 тыс. в среднем.

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С начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018 цены на квартиры в Киеве в среднем выросли:

однокомнатные - на 8%,

двухкомнатные - на 4%,

трехкомнатные - на 2%.

По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве летом спрос на жилье упал, однако это не привело к снижению цен на недвижимость. За квадратный метр в новостройке эконом-класса продавцы просят от 16 тысяч гривен на этапе строительства, и от 20 тысяч гривен – когда дом уже сдан.

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