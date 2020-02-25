Одесская таможня побила прошлогодний рекорд по перечислениям в бюджет

Одесская таможня в декабре 2019-ого - январе 2020 года обеспечила перечисление в государственный бюджет 255 млн долларов. Об этом сообщается на странице Одесской таможни в Facebook.

"За декабрь 2019-го – январь 2020 года Одесская таможня Государственной таможенной службы обеспечила перечисление в госбюджет 255 млн долларов таможенных платежей. Радует позитивная тенденция: за два месяца поступления в госбюджет превысили показатели предыдущего аналогичного периода на более 36 млн долл", - подчеркнули в Одесской таможне.

Так, исходя из размещенной в сообщении инфографики, лишь в январе 2020 года таможенные платежи составили 116,4 млн долларов – при 98,6 млн долл. в январе 2019 года.

На 500 долларов США в сравнении с предыдущим периодом выросла также таможенная нагрузка одного контейнера: с 6,8 тыс.дол. в январе 2019-го до 7,3 тыс дол. в январе 2020-го.

Вместе с тем, таможенная стоимость за единицу товара увеличилась до 0,59 дол/кг (при 0,55 дол/кг по состоянию на январь 2019 года).

При этом, руководитель Одесской таможни Евгений Кодис, принимавший участие в запуске новой Одесской таможни и руководящий ею последние несколько месяцев, отметил, что его ведомство продолжит наращивать перечисления в государственный бюджет.

Евгений Кодис

"С одной стороны, язык цифр весьма убедителен. С другой – довольно-таки абстрактен. Сумма таможенных платежей, которая превышает показатели аналогичного периода (36 млн дол) – это 185 тысяч минимальных зарплат или свыше 460 минимальных пенсий. Для сравнения: в Одессе проживает 235 тысяч пенсионеров", - подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Государственной таможенной службе рассказали о рекордных штрафах: средний размер штрафов по одному делу за нарушение таможенных правил в январе 2020 года вырос в четыре раза по сравнению с январем 2019 года.

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