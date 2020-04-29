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29 апреля • обновлено в 17:51
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Обвал на нефтерынке: Путин заявил, что с таким еще не сталкивался

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В последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями, вызванными эпидемией COVID-19. Таких потрясений рынок еще не испытывал.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", — сказал он.

По его словам, коронавирус негативным образом повлиял на мировую экономику, а также на спрос на энергоресурсы. Вместе с этим глава России выразил мнение, что для сглаживания существующих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+.

"Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры... Правда, такого еще не было, это правда. Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого еще не было", — сказал он участникам встречи.

"Такого еще не было": Путин отреагировал на обвал на рынке нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

В России заявили, что апрель 2020 года оказался самым тяжелым месяцем для ее нефтяной промышленности за всю историю.

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Темы
Коронавирус Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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