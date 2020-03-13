В России богатейшие люди потеряли $15 млрд за один день

В России 24 миллиардера за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах.

Сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов – $1,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Второй крупный акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун потерял за день $812 млн.

Российский бизнесмен Владимир Потанин за сутки обеднел на $1,7 млрд.

Кроме того, совладелец и глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон потерял $1,65 млрд, а его партнер Геннадий Тимченко – $1,49 млрд.

Главные фондовые индексы Европы в четверг, 12 марта, открылись падением на 5-6%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,9%, до 5587,95 пункта.

Одновременно с этим французский CAC 40 упал на 4,7%, до 4396,3 пункта, а немецкий индекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункта.

Торги в США также открылись обвалом. Падение S&P 500 превысило 7%.

В России 24 миллиардера за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах

Как сообщал OBOZREVATEL:

До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после несостоявшейся сделки Организации стран – экспортеров нефти.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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