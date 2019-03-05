"Стена" на границе с Россией: пограничники назвали сроки завершения

Инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы будет завершено в 2021 году. Сроки были продлены из-за недостаточного финансирования проекта.

Об этом в эфире ObozTV сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он добавил, что объем выполненных работ составляет 30% и он равен выделенным на это финансам.

"Сейчас завершена работа по обустройству границы в Харьковской области. Строительство начинается в Луганской. Также частично частично ограждены Черниговская и Сумская области", – сказал он.

Проект обходится недорого, объяснил Слободян. Один километр ограждения вместе с техническими средствами и переоборудованными пунктами управления стоит 2 млн грн.

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"Это небольшие средства. Проект нужен государству, он является абсолютно оправданным. Необходимо оборудовать около 1300 км границы в Черниговской, Харьковской и в части Луганской областей. После освобождения временно неподконтрольной Украине территории, займутся строительством еще 409 км границы", – отметил спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году выделят 400 млн гривен на работы по обустройству российско-украинской государственной границы.

Ранее НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство.

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