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"Стена" на границе с Россией: пограничники назвали сроки завершения

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Инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы будет завершено в 2021 году. Сроки были продлены из-за недостаточного финансирования проекта.

Об этом в эфире ObozTV сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он добавил, что объем выполненных работ составляет 30% и он равен выделенным на это финансам.

"Сейчас завершена работа по обустройству границы в Харьковской области. Строительство начинается в Луганской. Также частично частично ограждены Черниговская и Сумская области", – сказал он.

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Проект обходится недорого, объяснил Слободян. Один километр ограждения вместе с техническими средствами и переоборудованными пунктами управления стоит 2 млн грн.

"Стена" на границе с Россией: пограничники назвали сроки завершения

2day.kh

"Это небольшие средства. Проект нужен государству, он является абсолютно оправданным. Необходимо оборудовать около 1300 км границы в Черниговской, Харьковской и в части Луганской областей. После освобождения временно неподконтрольной Украине территории, займутся строительством еще 409 км границы", – отметил спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году выделят 400 млн гривен на работы по обустройству российско-украинской государственной границы.

Ранее НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияГосударственная пограничная служба УкраиныГоспогранслужбапограничники
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Стена это деньги воткнутые в сраку...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Вот ведь, так обнадежить, и так обмануть! Я то подумала, что и впрямь достроят. А тут "недостаточное финансирование объекта". И "объем выполненных работ составляет 30% и он равен выделенным на это финансам." т.е. то что выделялось, потратили на проволочный заборчик??? Прифигев рассматривала фото. Это та самая стена??? Не, серьезно? У нас во дворе на детской площадке футбольное поле таким забором огородили(разумеется без украшения в виде колючей проволоки), чтобы у детей мяч на дорогу не вылетал.Даже такой же, зелененький. От чего такое вот может защитить на границе, мне не понятно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Предлагаю ввести ещё какой нибудь налог для нерабов, ну что бы достроить такую нужную стену ))))))))
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