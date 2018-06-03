Мясо опасно для здоровья? Супрун поставили на место

Заявление министра здравоохранения Ульяны Супрун о чрезмерном использовании антибиотиков на фермах и опасности для здоровья мяса этих животных говорит о полной неспособности государства контролировать качество этого продукта на прилавках отечественных магазинов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Обнять и плакать". Сидит чиновник и рассказывает нам, чего бояться. Мы ничего бояться не должны. Зачем нам страна, в которой мы должны бояться. Мы по умолчанию за это все платим. Мы не должны разбираться. На глаз ты не определишь, есть антибиотики в мясе или нет. Для этого есть ветеринарная лаборатория – государственный орган", - подчеркнул он.

По его словам, должен существовать порядок, при котором мясо, поступившее в реализацию, априори должно быть безопасным.

"Ты пришел на рынок, они не могут торговать мясом без разрешения лаборатории. Если они торгуют, то зачем нам все эти ребята, которые сидят и получают зарплату", - добавил общественный деятель.

Тоже самое касается и альтернативы в виде рыбных продуктов.

"Я принимаю рыбу из глубокой заморозки, она уже вроде и дифростируется, глаза мутные, мы ее перерабатываем, на суши пускаем, вам подаем. То же самое ботулизм. Вы пришли (в магазин. - Ред), рыба разделана и ты покупаешь ее. Документы могут предоставить любые под нее. Даже от ветеринаров. Сегодня просто хаос. Потом, когда я слышу чиновников, которые говорят, что непатриотично покидать страну, я говорю, что можете на 5-10 лет покинуть. За это время ничего не изменится. Очень медленно мы куда-то идем", - считает Несмиянов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не так с украинским мясом.