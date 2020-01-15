Обновлен общий рейтинг стран мира: какое место заняла Украина

USNews&World Report вместе с университетом Wharton и BAVGROUP обновили общий рейтинг стран мира, в котором Украина оказалась на 68 месте из 73.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он привел позиции Украины по отдельным направлениям:

Определено место Украины в общем рейтинге стран мира Еспресо.TV

условия для развития предпринимательства – 45 позиция из 73;

туристическая привлекательность – 46 позиция;

защита прав человек, экология и соблюдение гендерных прав – 49 позиция;

культурное влияние – 56 позиция;

историческое наследие – 51 позиция;

потенциал развития – 63 позиция;

легкость ведения бизнеса – 71 позиция;

сила армии – 28 позиция;

качество жизни – 71 позиция.

Рейтинг стран мира Facebook Владимира Компанийця

Рейтинг стран мира Facebook Владимира Компанийця

Рейтинг стран мира. Украина 68-я Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине составили рейтинг корпоративной устойчивости на основе ведущих международных практик Sustainable Ukraine. Самый высокий уровень "ААА" присвоено ГП "НАЭК "Энергоатом".

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