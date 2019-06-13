Представителя Зеленского поймали на лжи о тарифах на газ: видеофакт

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус после второго тура выборов заявлял о том, что можно снизить цену на газ для населения на 11% уже с 1 мая.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка "Радио Свобода" Власта Лазурь. Она обнародовала фрагмент видео интервью с членом команды Владимира Зеленского.

"С 1 мая цены на газ можно снизить на 11% - говорил Андрей Герус после второго тура выборов. Имелось в виду с 1 мая 2019 года. "Этот вопрос не по существу, а вопрос по форме", - объяснял мне господин Герус. О шутках ничего не говорил", – сказано в сообщении.

На ролике слышно, как Герус действительно говорит о реальной возможности снизить тариф на газ для населения.

Андрей Герус

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"С 1 мая реально снизить цену газа на 11%. И я рекомендую, чтобы была инициатива от Зеленского даже пока не прошел процесс инаугурации, чтобы он призвал это сделать. Потому что там есть определенные технические трудности, определенные дискуссии между "Нафтогазом" и Кабмином, какое-то не такое постановление не так выписано, не могут реализовать... То есть это не вопрос по существу, а вопрос по форме. это можно уже сделать с 1 мая относительно цены газа..." – сказал Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герус заявил, что Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев и назвал все подобные заявления просто шутками.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а, может, и больше", – сообщил чиновник.

После широкого резонанса в СМИ ему все же пришлось извиниться за свои слова.

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