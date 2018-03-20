Нужна Украина: в России заговорили о трудностях с транзитом газа

"Газпрому" придется договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода "Северный поток-2".

Россияне в 2020 году не смогут обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2", пишет "Коммерсант".

"К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно", - сказано в материале.

Как отмечает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, "Газпром" может к 2024 году обеспечить полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток "Турецкого потока", что, вероятно, позволит компании отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд кубометров в год). Но, по его мнению, учитывая рост спроса на российский газ, компания "на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита", даже когда указанные газопроводы будут построены.

Как сообщал "Обозреватель", глава МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что отравление в Солсбери создает новую ситуацию в Европе, поэтому Германия должна оценить, является ли Россия заслуживающим доверия партнером в контексте реализации газового проекта "Северный поток-2".