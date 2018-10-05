Новым владельцем NewsOne стал нардеп-львовянин: что о нем известно

Новым владельцем украинского телеканала NewsOne стал народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак. О сделке сообщил в пятницу, 5 октября, его экс-владелец внефракционный нардеп Евгений Мураев.

OBOZREVATEL собрал для вас все, что известно о новом собственнике скандального телеканала.

Тарас Романович Козак является депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва. Родился 6 апреля 1972 года во Львове. Имеет экономическое и юридическое образование.

Тарас Козак

С 1998-го по 2001 год занимал должность начальника управления оперативного контроля и предотвращения нарушений в сфере деятельности субъектов предпринимательства в Государственной налоговой администрации Львовской области. Через несколько лет, а именно в 2003 году, возглавил Западную региональную таможню Государственной таможенной службы (ГТС). В 2004 году Козак также стал замглавы ГТС.

Тарас Козак

С мая 2009 до марта 2010 года чиновник исполнял обязанности начальника Одесской таможни. В ноябре 2010 года стал депутатом Львовского областного совета.

Тарас Козак

На внеочередных парламентских выборах-2014 Тарас Козак стал народным депутатом Верховной Рады Украины, пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под номером 14. По данным издания "Новое время страны", Козак - близкий соратник украинского политика, лидера движения Украинский выбор и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, поскольку их братья являются бизнес-партнерами.

Тарас Козак

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября Мураев официально объявил о продаже NewsOne Козаку.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.