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8 апреля • обновлено в 11:34
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"Нафтогаз" подготовил новый иск против "Газпрома" на $17,3 млрд

1.7т
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НАК "Нафтогаз Украины" подготовила дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 млрд долларов.

Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"... моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долл. В случае согласования – впереди также много работы", – написал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 декабря 2019 года "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • 27 декабря 2019 года "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Комментарии
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Чем бы дэбылы не тешились)))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Тоесть ssвиды, отказавшись от всех претензий перед продлением контракта на транзит заявят, что это были не мы?
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Руденко Вован
Руденко Вован
ТАК ДЕРЖАТЬ.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Руденко Вован, ТАК это как?
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Экономика

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