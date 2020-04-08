НАК "Нафтогаз Украины" подготовила дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 млрд долларов.

Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"... моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 млрд долл. В случае согласования – впереди также много работы", – написал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря 2019 года "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

27 декабря 2019 года "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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