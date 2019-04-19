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Новые санкции против Украины: Россия оценила объемы удара

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Суммарный оборот украинских товаров, на которые российское правительство наложило ограничения, оценивается более чем в 4,3 млрд долларов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что это почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, передает "Интерфакс".

"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукцией из иных государств", – сообщил Орешкин.

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По его словам, принятое решение было вынужденным ответом на "недружественные действия Украины" и полностью соответствует международным обязательствам России.

Новые санкции против Украины: Россия оценила объемы удара

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

27 декабря 2018 года Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

29 декабря 2018 года Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами" вот тем и полезны санкции, что позволяют подвинуть с рынка чужих и дать заработать своим. Но я более чем уверен, что украинская продукция тут же хлынет на тоскующие по ней европейские рынки!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
...принятое решение было вынужденным ОТВЕТОМ на "недружественные действия Украины" и полностью соответствует международным обязательствам России. :-)))
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