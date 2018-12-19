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Новые обязательства: украинцев с субсидиями через несколько недель ждет сюрприз 

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В Украине с 1 января 2019-го стартует монетизация субсидий. Все, кто будет подавать документы на коммунальную скидку после этого момента, должны будут открывать счет в банке.

Об этом говорится в решении Кабинета министров о введении монетизации субсидий. Так, чтобы получить субсидию начиная со следующего года придется открывать счет в "Ощадбанке". Именно на него будет приходить сумма, которую будут переводить на коммуналку. Все расчеты будут проходить без субсидианта, льготникам будет приходить сообщение о размере обязательного платежа.

Субсидия в Украине

Субсидия в Украине

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В конце отопительного сезона 2018/2019 разницу между суммой, которую выделили на коммуналку, и тем, что на самом деле потратили субсидианты, отдадут льготникам. Их можно будет потратить на собственное усмотрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сэкономленную субсидию можно использовать в следующем месяце для оплаты газа, воды или электроэнергии, потребленных свыше выделенной социальной нормы.

С 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидиикоммунальные услуги
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