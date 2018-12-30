На носу новшества: как украинцам будут платить за выходные и больничные

В Украине в 2019 году максимальный размер суточных при командировках увеличится с 372 до 417 грн. Вместе с тем увеличится и минимальный размер больничных.

OBOZREVATEL разобрался, сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году и как будут оплачивать нерабочие дни.

Как будут оплачивать командировки

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Украинцы за время, которое они провели в командировке, должны получать не меньше своего среднего заработка, говорится в 121 ст. Кодекса законов о труде. Чаще всего командировочные дни оплачивают также, как и "обычные".

Отметим, по закону в день командировки выходить на работу не нужно. То есть даже если вы вернулись рано утром домой, весь этот день вам посчитают "командировочным" и если вы не выйдете на работу, это не может считаться прогулом.

В 2019 году украинцев ждут два главных нововведения: повысят максимальный размер командировочных (размер составляет 0,1 минимальной зарплаты) и, возможно, начнут выплачивать заграничные командировочные в валюте. Последнее нововведение предусмотрено разработанными НБУ постановлениями, которые вступают в силу в феврале 2019-го.

Ограничения по максимальному размер командировочных не означает, что больше 417,3 грн работодатель платить не может. Просто если платить больше, то придется также заплатить подоходный налог в размере 18%.

Минимальный же размер суточных ни в одном из законов не установлен. Есть только ограничения для бюджетников. Их командировочные не могут быть меньше 60 грн. К этой норме "равняется" и бизнес. К слову, в постановлении Кабмина №98 также установлен размер заграничных суточных. К примеру, для поездки по работе в Россию это $37 (около 988 грн), в Узбекистан –$25 (690 грн), а в Италию – $50 (1380 грн).

Сколько заплатят за больничный

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

размер больничного зависит от зарплаты и стажа;

работодатель оплачивает первые пять дней, остальное – соцстрах.

Рассчитывая размер больничного, бухгалтер должен учитывать страховой стаж и среднюю зарплату за последние 12 месяцев. Так, совокупную зарплату за этот период делят на количество дней в году (с учетом государственных праздников). Полученная сумма – размер больничного.

Важно при этом учитывать, что получить столько могут только те, кто имеет от 8 лет стажа. Остальным за "больные" дни положена всего часть обычной зарплаты.

Больничный:

от 3 до 5 лет – 60 средней зарплаты%;

от 5 до 8 лет – 70 средней зарплаты%;

от 8 лет – 100% средней зарплаты.

С ростом минимальной зарплаты увеличиваться и минимальный размер больничных. Так, если в 2018-м час работы "стоил" не менее 22,4 грн, в 2019-м – 25,13 грн.

Сколько будет выходных и как оплачиваются

Выходные в 2019-м:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины;

один день (понедельник) – Пасха;

один день (понедельник) – Троица.

Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше. При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.

К слову, как подсчитал OBOZREVATEL, в Украине до июня 2019-го средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. После этого возможен очередной скачок сразу на 4-5%. До декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту.