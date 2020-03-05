Нового министра финансов Уманского поймали на скандальных заявлениях о МВФ и НБУ

Новый министр финансов Игорь Уманский считает, что Украине не нужен Международный валютный фонд, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы".

"Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики. То есть в момент, когда все остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя и стимулируют экономический рост, мы должны открыть свои рынки для других", – заявлял Уманский в интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года.

При этом новый глава правительства ранее отмечал, что Национальный банк Украины заинтересован в стагнации экономики.

Также Уманский назвал большой аферой размещение облигаций внутреннего государственного займа, которое используют для привлечения денег в государственный бюджет.

"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов", – резюмировал он.

Новый министр финансов Игорь Уманский считает, что Украине не нужен Международный валютный фонд, поскольку организация требует проводить "а-ля реформы"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

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