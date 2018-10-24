Новая схема мошенничества: на документы украинцев оформляют кредиты 

Украинцы стали жертвами мошенников, которые на их документы получили кредиты в Moneyveo. Компания занимается микрозаймами и обещает мгновенно выдать до 4 тыс. грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, якобы разработанный алгоритм сам собирает данные от клиента и принимает решение о выдачи кредита. Занимает эта процедура всего около четырех минут. Пострадавшие от мошенников украинцы теперь получают требования от Moneyveo отдать деньги, которые они не брали. Причем из-за просрочки суммы увеличиваются в несколько раз.

В самой компании подтвердили: действительно мошенники на чужие документы набрали у них кредиты, а когда они начинают их требовать с реальных владельцев паспортов, украинцы узнают, что стали жертвой схемы. Правда, в компании винят во всем Prozorro. Якобы на сайте открытых торгов любой желающий может скачать документы участников торгов. А среди них – и паспорта.

Правда, проблему таким образом решить не удастся. Лазейка останется – кредиты выдают без личного присутствия должника, без подписи. Деньги отправляют на карту, владельцев которой никто не проверяет. За $10-40 в Даркнет (анонимная часть интернета) можно легко купить базы с паспортными данными. Причем злоумышленники оставляют объявление с предложением выкупить такую базу у работников банков, которые имеют доступ к паспортам, сотрудникам почты и т.д.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мошенники устанавливают специальные устройства на банкоматы: кэш-треппинги, скимминги и съемные клавиатуры, воруют информацию с банковских карт или же просто крадут наличку. Ежегодно тысячи украинцев попадаются на удочку мошенников, а устройства для кражи информацию становятся все более незаметными.