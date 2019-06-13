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/Новости экономики

Новая программа? У Зеленского сделали кардинальное заявление о работе с МВФ

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Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на 3-4 года.

Об этом сообщил замглавы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью "НВ. Бизнес". "Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", — сказал он.

"В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", — добавил замглавы АП.

Гончарук отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет стабильно, хотя и не стремительно, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

По его словам , обязательства Украины в рамках программы с Фондом должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только МВФ, но и всех системных инвесторов.

"Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют… необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии", — сказал Гончарук.

По его мнению, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром".

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"Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть", — отметил замглавы АП.

Он подчеркнул, что сейчас нужно быть очень осторожными с любыми предпринятыми шагами, которые могут привести к нестабильности, непониманию со стороны международных партнеров, или привести к потере поступлений в государственный бюджет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Комментируя возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, против чего возражает МВФ, Гончарук заявил, что это часть предвыборной программы президента, поэтому позиция Администрации — работать на скорейшее его внедрение.

"Для меня это лишь вопрос времени введения и отдельных деталей. Ввести его с начала 2020 года уже почти невозможно, но это не значит, что этот вопрос нужно откладывать в долгий ящик", — сказал замглавы АП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с МВФ может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

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Тема
транш МВФ
Персоны
Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
Место
УкраинаКиев
Тег
МВФ
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ivanov vlad
ivanov vlad
Когда коЗЕл был кандидатом в Президенты, то на каждом углу кричал что МВФ -это очень плохо и что он не будет с ним работать и лезть в кабалу. А сейчас уже есть программа на следующие 4 года совместной с МВФ работы. ЗЕбилы, вас и с этим на е бали))) Какие вы тупые, всё же... Вас просто использовали, постоянно обманывая и лгучи вам...
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
"Новые лица" при владі заявляють, що протягом останніх 14 кварталів економіка в країні зростає стабільно. Це ж треба таке, та й ще стані війни? А як щодо заяв про "преступную власть Порошенко, баригу, вора, обогащение на миллиарды (82%)" і т.п. Навішали брехуни та популісти перед виборами лапшу на вуха мільйонам малоосвіченим та інфантильним громадянам, а тепер вже, при новій владі, можна визнати стабільне зростання економіки.
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