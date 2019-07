Доллар рухнет, а мир ждет валютная война? Что будет с Украиной

США уже в ближайшие недели могут начать полноценную валютную войну.

Она коснется в первую очередь крупных стран, таких как Китай, Индия и экономики Европейского Союза. Но затронет она и Украину, которая довольно болезненно реагирует на масштабные потрясения.

Что ждет гривню и как минимизировать ущерб – разбирался OBOZREVATEL.

Из-за политики президента США Дональда Трампа. Дело в том, что уже в 2020 году в Штатах пройдут очередные президентские выборы. Глава Белого дома вовсю готовится побороться за второй срок. Именно поэтому он работает сразу на нескольких направлениях, начиная от урегулирования ядерного вызова в Северной Кореи и заканчивая улучшением экономической ситуации в самих Штатах.

Примечательно, что в нынешней ситуации экономическое благосостояние американцев во многом зависит от внешней политики страны. В частности, экспорта и импорта товаров, конкуренции со многими экономическими гигантами, особенно Китаем.

Не успели экономисты отойти от торговой войны с Пекином, США уже готовятся начать валютную. Речь идет о специальном обесценивании доллара с целью увеличения импорта и экспорта товаров. В теории такой шаг даст возможность создать новые рабочие места и существенно улучшить позиции американских производителей.

"Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и закачивают деньги в свои системы для того, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать тем же или оставаться манекенами, которые сидят сложа руки и вежливо смотрят, как другие страны продолжают играть в свои игры – как они делают годами", – написал еще в начале июля в своем Twitter Дональд Трамп.

