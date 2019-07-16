Доллар рухнет, а мир ждет валютная война? Что будет с Украиной

США уже в ближайшие недели могут начать полноценную валютную войну.

Она коснется в первую очередь крупных стран, таких как Китай, Индия и экономики Европейского Союза. Но затронет она и Украину, которая довольно болезненно реагирует на масштабные потрясения.

Что ждет гривню и как минимизировать ущерб – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Мир, вероятно, ждет новая война. На этот раз валютная. США готовятся существенно снизить стоимость собственной валюты;

Такой шаг президент Дональд Трамп делает для борьбы с экономическим влиянием Китая и ЕС. Также в целях усиления позиций перед началом президентской кампании в 2020 году;

Украину в этом контексте ждут противоречивые времена. С одной стороны, страна может заработать на импорте высокотехнологичных товаров. С другой – потерять большие деньги из-за неконкурентного экспорта, когда отечественная продукция будет попросту стоить дороже;

Экономисты советуют правительству и президенту, а также другим регулятором с умом подойти к вызову. Украина не является глобальным экономическим игроком, но валютная война может прямо затронуть ее интересы.

Почему начнется валютная война?

Из-за политики президента США Дональда Трампа. Дело в том, что уже в 2020 году в Штатах пройдут очередные президентские выборы. Глава Белого дома вовсю готовится побороться за второй срок. Именно поэтому он работает сразу на нескольких направлениях, начиная от урегулирования ядерного вызова в Северной Кореи и заканчивая улучшением экономической ситуации в самих Штатах.

Примечательно, что в нынешней ситуации экономическое благосостояние американцев во многом зависит от внешней политики страны. В частности, экспорта и импорта товаров, конкуренции со многими экономическими гигантами, особенно Китаем.

Не успели экономисты отойти от торговой войны с Пекином, США уже готовятся начать валютную. Речь идет о специальном обесценивании доллара с целью увеличения импорта и экспорта товаров. В теории такой шаг даст возможность создать новые рабочие места и существенно улучшить позиции американских производителей.

"Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и закачивают деньги в свои системы для того, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать тем же или оставаться манекенами, которые сидят сложа руки и вежливо смотрят, как другие страны продолжают играть в свои игры – как они делают годами", – написал еще в начале июля в своем Twitter Дональд Трамп.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

Во многом указанный шаг затронет экономики Европейского Союза и Китая, которые являются прямыми конкурентами США в международных экономических отношениях. Небольшой экскурс в историю валютных войн сделал в своей авторской колонке Джеймс Гарольд, профессор Принстонского университета.

Дональд Трамп

"44 страны, участвовавшие в Бреттон-Вудской конференции 1944 года, договорились о системе, гарантирующей стабильные валютные курсы. Доминирующей позицией на этих переговорах обладали США, а они были твердо настроены создать открытый международный порядок, свободный от пошлин и торговых войн. У всех остальных стран не было иного выбора, кроме как установить такой валютный курс, который бы позволял им поддерживать более или менее сбалансированный внешний счет.

С тех пор угроза торговой войны всегда предполагала возврат валютных споров. И в ходе эскалации развивающегося сейчас конфликта было неизбежно, что Трамп со временем сосредоточит свое внимание на монетарной политике других стран. Он уже давно обвиняет Китай в девальвации своей валюты (хотя Китай делает нечто прямо противоположное).

А в ответ на недавнее объявление председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о начале нового раунда количественного смягчения, Трамп написал твит: "Им уже много лет всё это сходит с рук, так же как и Китаю, и другим странам", – цитирует слова Гарольда "Новое Время".

Именно поэтому многие экономисты прогнозируют начало валютной войны уже в ближайшие месяцы. Пользуясь силой Федеральной резервной системы, Администрация Белого Дома может прямо влиять как на снижение валютной ставки, так и на введение отдельных санкций против целого ряда стран. Учитывая бизнес-подход к международных отношениям со стороны Трампа, “валютная война” в активной ее фазе вполне реальна.

Правда, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что риторику Дональда Трампа не стоит преувеличивать. Несмотря на все заявления, а также торговую войну с Китаем, Федеральный резерв США пока не готов пойти на такой шаг в угоду Белому Дому. Да и слишком процентную ставку понижать, по мнению экономиста, никто в Вашингтоне не будет.

"Я бы не расценивал заявления Трампа как начало валютной войны, потому что Китай и ЕС могут также ответить. Сейчас 3 валюты будут соревноваться, но мы, к сожалению, не можем с ними на равных конкурировать, нам нужно плыть по течению", – рассказал OBOZREVATEL Савченко.

Что ждет Украину

В этой ситуации Украине важно правильно сориентироваться. Страна не является экономическим гигантом, и прямо не подпадает под удар возможных “больших разборок” США, Китая и ЕС. Но вполне может как пострадать от их последствий, так и заработать дивиденды.

Экономист Василий Невмержицкий поясняет, Украине стоит обратить внимание прежде всего на экспорт своей продукции. Проще говоря, если сейчас одна единица товара может быть продана за 1 доллар, то при резком укреплении гривни и падении доллара, аналогичный товар будет стоить уже 1,5 доллара. А это на международных рынках довольно большая проблема.

“Страна должна стратегически определиться – “Чего я хочу?”. Если мы поддержим экспортную отрасль, которая нам дает рентабельность, прибыль и рабочие места, то мы предпринимаем здесь меры. Ведь курс – основа по импорту и экспорту, но тут важно обратить внимание и на пошлины. Курс может и падать, Китай придет на наш рынок и предложит более выгодный товар, и здесь наша страна должна регулировать процесс пошлинами, дабы сохранить статус-кво”, – рассказывает OBOZREVATEL Невмержицкий.

Но есть в будущей валютной войне и позитив. Так, из-за падения доллара у украинских компаний появится “окно возможностей” при импорте продукции. Тут, правда, Василий Невмержицкий акцентирует внимание на качестве ввозимых в Украину товаров.

Проще говоря, скачком доллара нужно пользоваться не для закупки бананов или другой сырьевой продукции, а именно высокотехнологической, которую при нынешнем курсе довольно дорого купить.

“Это момент, чтобы закупить импортное хорошее оборудование для производства. Такие приобретения могут улучшить производительность труда, его качество. Я бы здесь закупил отличное немецкое оборудование, комбайны какие-то, к примеру, а не просто сырье”, – поясняет экономист.

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