"Невозможно представить состояние": назван самый богатый человек всех времен

Титул самого богатого человека всех времен принадлежит манса (верховному правителю. – Ред.) Мусе – западноафриканском лидеру XIV века.

"Современные подсчеты богатства Мусы настолько перехватывают дыхание, что почти невозможно представить, насколько богатым и могущественным он был на самом деле", – сообщил доцент истории в Калифорнийском университете Рудольф Бутч Веар в комментарии ВВС.

Под правлением манса империя Мали значительно возросла и простиралась на 2000 миль от Атлантического океана до современного Нигера, занимая части нынешнего Сенегала, Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.

Во времена правления Мусы Мали владела почти половиной золота Старого Света. Однако империя не была хорошо известной – это изменилось после того, как манса решил отправиться в паломничество в Мекку, пройдя через пустыню Сахара и Египет.

Манса Муса

Он взял весь свой царский двор и чиновников, солдат, придворных рассказчиков, купцов, погонщиков верблюдов и 12 000 рабов, а также много коз и овец для еды. Это был целый город, который двигался по пустыне.

Манса запечатлел память и о Мали, и о себе на карте. На Каталонском Атласе от 1375 года изображен африканский король, сидящий на золотом троне в Тимбукту, держа в руке кусок золота.

Тимбукту стал африканским Эльдорадо. В XIX веке он имел мифический статус затерянного золотого города на краю света, как для европейских охотников за сокровищами, так и для исследователей – и в значительной мере благодаря тому, что Муса делал 500 лет назад.

Муса вернулся из Мекки с несколькими исламскими учеными, в частности прямыми потомками пророка Мухаммеда, а также с андалузским поэтом и архитектором по имени Абу Исаак эс Сахеля, широко известным благодаря проектированию знаменитой мечети Джингеребер.

Кроме поощрения искусства и архитектуры, он также финансировал литературу и строил школы, библиотеки и мечети. Тимбукту вскоре стал центром образования, и люди приезжали со всего мира, чтобы учиться в заведении, который впоследствии стал университетом Санкоре.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в рейтинг самых богатых людей мира 2019 вошли 2153 человека. При этом 551 из них проживает лишь в десяти из 1860 городов мира.

Совокупное состояние миллиардеров, проживающих в соответствующем списке городов, составляет $2,3 трлн. Лишь семь стран мира могут похвастаться валовым внутренним продуктом, превышающим эту сумму.

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