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5 ноября • обновлено в 05:22
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"Нет даже хлеба": в "ДНР" забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

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В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц.

"В городе в больнице кормят одними кашами на воде нет даже хлеба", – пишет местный житель Александр Каширин в сообществе города в социальной сети "Вконтакте".

"У кого есть возможность – давайте поможем хотя бы детскому отделению, кто чем сможет", – добавил он.

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"Апогей процветания молодой республики", – прокомментировал ситуацию блогер Денис Казанский в Twitter.

В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц

В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой "Донецкой народной республики" приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Верх цинизма - злорадствовать над несчастным населением оккупированных территорий. Поддерживать надо своих братьев, господа хихлы. Например, соберите гумконвой, начните платить пенсии. Того гляди народ востока вас полюбит, а не хотите, так смиритесь с утратой и пожелайте им светлый путь в Россию и не мешайте этому воссоединению.
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