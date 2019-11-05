"Нет даже хлеба": в "ДНР" забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц.

"В городе в больнице кормят одними кашами на воде нет даже хлеба", – пишет местный житель Александр Каширин в сообществе города в социальной сети "Вконтакте".

"У кого есть возможность – давайте поможем хотя бы детскому отделению, кто чем сможет", – добавил он.

"Апогей процветания молодой республики", – прокомментировал ситуацию блогер Денис Казанский в Twitter.

В оккупированном Докучаевске Донецкой области возникли серьезные проблемы с финансированием детских больниц Корреспондент

Апогей процветания молодой республики pic.twitter.com/zrZQN7YDGc — Денис Казанський (@den_kazansky) 3 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой "Донецкой народной республики" приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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