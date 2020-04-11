Нефтяная война Путина закончилась: что известно о долгожданной сделке ОПЕК

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.
Как отмечает РБК, переговоры длились два дня из-за позиции Мексики, которая сначала отказалась снижать добычу.
Страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о стабилизации нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за пандемии коронавируса и катастрофического падения спроса на нефть.
К концу марта цены на нефть обновляли минимумы двадцатилетней давности: сорт Brent опускался ниже 22$ впервые с 2002 года.
Подробности сделки ОПЕК
Страны, добывающие 70 млн барр. нефти в сутки, или 70% от общемирового производства, согласились снизить добычу на 15 млн барр. в ближайшие два месяца (май—июнь).
Участники сделки ОПЕК+ (члены картеля, Россия и еще несколько производителей нефти), которые в сумме ежедневно добывают 43,8 млн барр., сократят производство на 10 млн барр., остальное снижение (еще 5 млн барр.) обеспечат США, Канада, Норвегия и другие страны.
Нефтяная война закончилась
Последствия сделки ОПЕК
Текущие договоренности о сокращении добычи членами ОПЕК+ не выглядят экстраординарными, считает аналитик IHS Markit Нечаев.
"Из-за пандемии коронавируса в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр. в сутки, но падение может быть вдвое больше — на 30-40 млн барр. в сутки 30-40% мировой добычи", – предупредил аналитик Bank of America Карен Костанян.
По сути, ОПЕК+ и страны G20 просто зафиксировали текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство, добавил Костанян.
ОПЕК по итогам 2020 года прогнозирует снижение спроса на нефть лишь на 5-10 млн барр в сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.
Отметим, что участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.
Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.
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