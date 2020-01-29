Нефть взлетела в цене и пробила психологическую отметку

Цены на нефть эталонных марок в среду, 29 января, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,17 доллара за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,8% – до 54,06 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,8% – до 56,76 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Сырье перешло к росту на информации о снижении запасов в США на 4,3 млн баррелей.

Также на цены повлияли сообщения, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

Организация может рассмотреть возможность существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 29 января, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!