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29 января • обновлено в 11:21
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Нефть взлетела в цене и пробила психологическую отметку

1.3т
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Цены на нефть эталонных марок в среду, 29 января, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,17 доллара за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,8% – до 54,06 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,8% – до 56,76 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Сырье перешло к росту на информации о снижении запасов в США на 4,3 млн баррелей.

Также на цены повлияли сообщения, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

Организация может рассмотреть возможность существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 29 января, выросли в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в среду, 29 января, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

  • Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

  • Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
Brent
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые, откажитесь от двигателей внутреннего сгорания и вернитесь на воловью тягу. Ограничьте спрос на нефть.
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