Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

Министерство финансов Российской Федерации оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках.

В частности, в самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет, передают "Известия".

В первый год падения цен бюджет недополучит примерно 5% ВВП. Если же после этого нефть не будет дорожать десять лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП.

При этом представительница Экономической экспертной группы Александра Суслина отметила, что сценарий с падением нефти до $10 за баррель крайне маловероятен.

По ее словам, среди шоковых вариантов развития ситуации этот самый радикальный.

"Рассчитывать урон в случае апокалипсиса – это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках", – резюмировала эксперт.

Министерство финансов Российской Федерации оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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