Нефть показала рекордный рост с начала года: что произошло

Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января – 6,7%.
В то же время WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня, сообщает РБК.
"Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали", – сообщил старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан.
По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения.
При этом стоимость фьючерсов Brent в субботу, 21 сентября, на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,77 доллара за баррель.
Это на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,5% – до 58,45 доллара за баррель.
Котировки WTI выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
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