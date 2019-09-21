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21 сентября • обновлено в 11:44
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Нефть показала рекордный рост с начала года: что произошло

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Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января – 6,7%.

В то же время WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня, сообщает РБК.

"Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали", – сообщил старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан.

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По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения.

При этом стоимость фьючерсов Brent в субботу, 21 сентября, на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,77 доллара за баррель.

Это на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,5% – до 58,45 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Brent WTI
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Petrov Valery
Petrov Valery
Если искать, кому это выгодно... Может, саудиты самоподорвались?
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