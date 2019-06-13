Нефть подорожала после резкого обвала: эксперт объяснил, что происходит

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 13 июня, в ходе азиатских торгов выросли после обвала, который произошел днем ранее.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 60,66 доллара за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,53% – до 51,41 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals снизилась на 2,3% до 56,43 доллара за баррель
Котировки Urals упали
Maanimo
Снижение котировок накануне произошло из-за публикации отчета Министерства энергетики Соединенных Штатов, сообщает "Интерфакс".
В частности, американские запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,2 млн баррелей, до максимального объема с июля 2017 года, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей.
"Рынок ждет сигналов прогресса в торговых переговорах США с Китаем, а также пытается понять, будет ли рост запасов топлива в Штатах нивелироваться за счет спроса в летний сезон вождения", – резюмировал аналитик HI Investment&Futures Уилл Юн.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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