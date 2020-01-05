"Не защищает работников": в новом Трудовом кодексе нашли "сюрпризы" для украинцев

Новый Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, не защищает права работников и дает работодателям больше возможностей для увольнения людей.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина. По ее словам, в документе "многие вещи вызывают опасения у соискателей".

Как отметила эксперт, расширение причин для увольнения со стороны работодателя "прописано со стороны интересов бизнеса".

"Теоретически, работодатель должен иметь возможность уволить работника по своей инициативе– человек может не подходить для рабочего места. Но сейчас прописано в законе, что человек может быть предупрежден, например, за 15 дней... За 15 дней тяжело найти новую работу", – пояснила она.

"Или может быть выплачена двойная ставка за день работы, на который сокращается срок предупреждения. Но почти половина людей у нас работает с серыми зарплатами. И эта финансовая компенсация, скорее всего, будет выплачиваться из официальной ставки. Фактически, будет выплачено не очень много", – добавила Дрожжина.

По ее словам, нормы нового Трудового кодекса "не учитывают наших реалий, большого количества теневого трудоустройства, не учитывают интересы соискателей, не учитывают большое количество нюансов на рынке труда".

Также эксперт назвала одним из самых слабых мест законопроекта фактическую отмену профсоюзов.

"С профсоюзами беда. Их функции ограничиваются. Например, что в определенных случаях человек не может уволен по инициативе работодателя без согласования с профсоюзом. Сейчас в законопроекте этого уже нет, и люди становятся менее защищенными", – пояснила она.

vse42.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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