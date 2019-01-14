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МирСпорт

/Новости экономики

"Не вытягивают": в Крыму закроют крупнейшую сеть российских супермаркетов

2.2тЧитать материал на украинском

Одна из крупнейших сетей российских супермаркетов "Ассорти", работающая в Крыму около пяти лет, планирует покинуть оккупированный полуостров.

Останется работать только один магазин, остальные могут получить ребрендинг, сообщают "Новости Крыма" со ссылкой на источники и официальных лиц.

"Они, действительно, сокращают свои торговые точки вплоть до центрального своего магазина в Симферополе. Остается у них Севастополь, Нижнегорский и Джанкойский районы. Фактически они уходят с рынка", – отметил источник в отрасли.

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По информации поставщиков, у "Ассорти" не получается конкурировать на полуострове с другими сетями.

"Они уходят, потому что арендная плата высокая. Они не вытягивают", – говорится в сообщении.

"Есть и другие сети, которые уходят по причине того, что собственники помещений определяют арендную плату, несоизмеримую с бизнесом продовольственного сетевого ритейла. Что касается "Ассорти", то, по данным поставщиков, она очень слабо конкурирует с существующими здесь сетями", – заявил глава ассоциации "Торговля Крыма" Сергей Макеев.

При этом он прогнозирует, что другие крупные российские сетевики не будут занимать освободившееся место из-за санкций.

Супермаркет

Супермаркет "Ассорти"

Отзовик

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Санкции) Такие полезные;)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
А че деньги лопатами разве не гребут? Обещали же! Ну ладно ладно дело такое нужно деньги на войны и долги всем простить. Свои рабы потерпят)))
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